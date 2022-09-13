Akut vajinit nedir? (Vajinit tedavisi nasıl yapılır?)

Haberler 13.09.2022 - 11:27
Her üç kadından birinin hayatının bir döneminde karşılaştığı rahatsızlıklardan biri olan vajinit, vajinanın iltihaplanması anlamına gelir. Vajinit, vajina mukozasının iltihaplanması olarak tanımlanabilir. Vajinit, üreme dönemi olarak da bilinen ergenlik ile menopoz dönemleri arasında çok daha yaygındır.
Vajinadaki laktobasiller olarak tanımlanan faydalı bakteriler, vajinal duş, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, antibiyotik kullanımı ve hormonal düzensizlikler nedeniyle azalında vajinit oluşur. Vajinanın doğal florasının bozulması, vajinitin başlıca sebebidir. Akıntının artması, kötü koku, akıntıya bağlı oluşan irritasyonun kaşıntıya neden olması başlıca vajinit belirtileridir.
VAJİNİT BELİRTİLERİ
Vajinanın flora dengesinin bozulmasına bağlı olarak gelişen vajinit, vajinal akıntı miktarının artması ve kaşıntı ile karakterize bir rahatsızlıktır. Oldukça yaygın görülen vajinit varlığında kötü koku, cinsel ilişki sırasında ağrı, idrara çıkarken acı gibi belirtilerin yanı sıra vajinal kanama ya da lekelenmeye de neden olabilir.
VAJİNİT NEDEN OLUR?
Kadının vajinasından az miktarda berrak veya bulanık beyaz sıvı akışı normaldir. Bu dokuyu ıslak ve sağlıklı tutar. Vajina bakteriler ve mantarlar gibi çeşitli organizmaları denge halinde barındırır, böylece normal işlev görebilir. Bazı faktörler vajinanın bu normal dengesini bozabilir:
- Antibiyotikler
- Hormon düzeylerinde değişiklikler
- Gebelik
- Emzirme
- Menopoz
- Vajinal duşlar
- Spermisitler (gebelikten korunma amaçlı kullanılan sperm öldürücü maddeler)
- Cinsel ilişki
- Enfeksiyon
Normal dengedeki bir değişiklik mantarların veya bakterilerin artmasına izin verebilir ve vajinite neden olur. Bu vajinanın epitelinin iltihaplı hale gelmesine yol açar. Vajinit kaşıntı, kötü koku veya bol miktarda akıntıya yol açabilir.
AKUT VAJİNİT NEDİR?
Akut vajinit enfeksiyon, bakteri, virüs ve vajinal mantar kaynaklı oluşan iltihaplanmalar olarak tanımlanabilir. Akut vajinit nedir sorusu, vajinanın geçici ya da kısa süreli olarak iltihaplanması olarak da tanımlanabilir. n76.0 olarak da bilinen akut vajinit, kaşıntı, tahriş, kötü koku ve gri renkte sulu akıntı ile karakterizedir. Akut vajinit tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Tedavi, hastalığa yol açan etkene göre farklılık gösterir.
KRONİK VAJİNİT NEDİR?
Kronik veya tekrarlayan vajinit tanısı, yılda 4 veya daha sık vajinal enfeksiyon geçiren hastalar için kullanılmaktadır. Etkenler genellikle akut vajinite neden olan mikroorganizmalarla aynıdır. Burada sorun vajina mukozasındaki ve florasındaki olumsuz değişimdir. Hastalar için sıkıntılı ve hayatı zorlaştıran bir hastalıktır. Tekrarlayan enfeksiyonların tedavisi klasik antibiyoterapilerle zor olmakta olup, klasik tedavilerin dışında ozon, aromaterapi veya lazer uygulamaları kullanmak gerekebilmektedir.
VAJİNİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Vajinit belirtileri ile kişinin hekime başvurmasının ardından hekim, öncelikle kişinin öyküsünü dinler ve ardından kişiyi jinekolojik açıdan muayene eder. Yapılan laboratuvar testlerinin ardından tanı netleştirilir. Hastalığa neden olan etkene göre tedavi farklı şekillerde yapılır. Candida vajinit tedavisinde antifungal ilaçlar kullanılır. Bakteriyel vajinit, oral ya da vajinal yolla kullanılan antibiyotikler ile tedavi edilir. Parazitlere bağlı vajinit varlığında ise tedavi, antiprotozoal ilaçlarla yapılır. Hastalık cinsel yolla bulaşabildiğinden, kişinin partnerinin de tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi tamamlanana dek cinsel ilişkiye girilmemelidir.
VAJİNİT TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?
Vajinit tedavi edilmediğinde pelvik inflamatuar hastalığı (PIH) ve erken doğum gibi beklenmedik sağlık problemlerine yol açabilir.
VAJİNİTİ ENGELLEMENİN YOLLARI
. Kadın hijyen spreyleri veya kokulu deodorant tamponlar kullanmayın.
. Kötü bir kokuyu saklamaya, örtmeye çalışmayın. Bu, doktorunuzu hemen görmenizi gerektiren enfeksiyonun bir belirtisi olabilir.
. Vajinal duş yapmayın, vajinanın içini yıkamayın. Vajinanın kendi kendine temizlenmesine izin vermek daha doğrudur.
. Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanın.
. Başka bir çeşit enfeksiyon için antibiyotik reçete edildiyse, mantar enfeksiyonlarını önleme konusunda doktorunuzla görüşün.