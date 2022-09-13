Akut vajinit nedir? (Vajinit tedavisi nasıl yapılır?)

Her üç kadından birinin hayatının bir döneminde karşılaştığı rahatsızlıklardan biri olan vajinit, vajinanın iltihaplanması anlamına gelir. Vajinit, vajina mukozasının iltihaplanması olarak tanımlanabilir. Vajinit, üreme dönemi olarak da bilinen ergenlik ile menopoz dönemleri arasında çok daha yaygındır.

Vajinadaki laktobasiller olarak tanımlanan faydalı bakteriler, vajinal duş, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, antibiyotik kullanımı ve hormonal düzensizlikler nedeniyle azalında vajinit oluşur. Vajinanın doğal florasının bozulması, vajinitin başlıca sebebidir. Akıntının artması, kötü koku, akıntıya bağlı oluşan irritasyonun kaşıntıya neden olması başlıca vajinit belirtileridir.

VAJİNİT BELİRTİLERİ

Vajinanın flora dengesinin bozulmasına bağlı olarak gelişen vajinit, vajinal akıntı miktarının artması ve kaşıntı ile karakterize bir rahatsızlıktır. Oldukça yaygın görülen vajinit varlığında kötü koku, cinsel ilişki sırasında ağrı, idrara çıkarken acı gibi belirtilerin yanı sıra vajinal kanama ya da lekelenmeye de neden olabilir.

VAJİNİT NEDEN OLUR?

Kadının vajinasından az miktarda berrak veya bulanık beyaz sıvı akışı normaldir. Bu dokuyu ıslak ve sağlıklı tutar. Vajina bakteriler ve mantarlar gibi çeşitli organizmaları denge halinde barındırır, böylece normal işlev görebilir. Bazı faktörler vajinanın bu normal dengesini bozabilir:



- Antibiyotikler



- Hormon düzeylerinde değişiklikler



- Gebelik



- Emzirme



- Menopoz



- Vajinal duşlar



- Spermisitler (gebelikten korunma amaçlı kullanılan sperm öldürücü maddeler)



- Cinsel ilişki



- Enfeksiyon



Normal dengedeki bir değişiklik mantarların veya bakterilerin artmasına izin verebilir ve vajinite neden olur. Bu vajinanın epitelinin iltihaplı hale gelmesine yol açar. Vajinit kaşıntı, kötü koku veya bol miktarda akıntıya yol açabilir.