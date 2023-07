Asperger Sendromu (AS) nedir? İşte Asperger Sendromu belirtileri

Asperger Sendromu (AS) sosyal etkileşim, iletişim sorunları ve stereotipik davranışlarla karakterize olan, otizmden farklı olarak dil ve bilişsel gelişimde gecikme görülmeyen bir bozukluktur. Genellikle çocukluk döneminde tanı konulmakla birlikte bazı vakalar erişkinlik döneminde tanı alabilmektedir. AS klinik özellikleri nedeniyle şizofreni, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve kişilik bozuklukları ile tanısal anlamda karışabilmekte ve özellikle erişkinlik döneminde AS tanısı atlanabilmektedir.

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ



Sosyal farkındalık eksikliği



Sosyalleşmede/arkadaş edinmede ilgi eksikliği



Arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk



Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak (empati kuramamak)



Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak



Yüz ifadeleri ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması



Vücut dilini anlayamama



Kişilerarası sınırlara uymama; mahremiyet algısının gelişmemesi



Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet



Ritüellere veya rutine aşırı bağlılık



El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar



Sakarlık veya koordine olmayan motor hareketler



Dinozorlar veya elektrikli süpürge gibi sadece birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi



İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek



Ses tonunu ayarlamada zorlanma (örneğin; yüksek sesle veya çok hızlı konuşurken aniden alçak sesle veya yavaş konuşma gibi)



Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme; diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanamama ASPERGER SENDROMU TARİHÇESİ Asperger sendromunun adı Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger’den gelmektedir. Asperger, 1944 yılında, tedavi için gelen sözel olmayan iletişim becerileri eksik, yaşıtlarıyla duygudaşlık kuramayan ve fiziksel olarak sakar olan çocukları tanımlamıştır. Elli yıl sonra AS Hastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması'nda (ICD-10) ve Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Sınıflandırması'nda (DSM-IV) Asperger bozukluğu olarak tanınmıştır.