Baba Beni Güldürsene filminin çekimleri başladı

Yönetmen koltuğunda Emrah Aguş'un oturduğu yapımın, senaryosunu Dinar Kahveci kaleme aldı. İstanbul'un farklı semtlerinde çekimleri gerçekleştirilen filmin 8 Kasım'da vizyona girmesi planlanıyor.



Başrollerini Ahmet Kürşat Öcalan ile Aylin Akpınar'ın paylaştığı filmde, Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy, Tolga Canbeyli ve Tevhide Dadı'nın yanı sıra çocuk oyuncular Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı ve Ela Şafak da rol aldı.



Filmin konusu kısaca şöyle:



"Murat ve kızı Ayşenaz, birbirini ne kadar çok sevse de birlikte eğlenmekte zorlanır. Okulda sosyal sorunlar yaşayan ve ötekileştirilen Ayşenaz, yaşıtlarıyla anlaşmakta zorlanırken babasıyla da keyifli vakit geçiremez. Kızının kendisini sıkıcı bulduğunu öğrenen Murat, eğlenceli ve komik biri olmaya çalışırken bocalar. İkilinin yaşadığı zorlu ve tehlikeli macera, birbirlerini daha iyi tanımalarına aracılık eder. Bu maceraya eşlik eden Gizem Avcıları adlı çocuk ekibi, Ayşenaz'a arkadaşlığın ve farklılıkların keyifli taraflarını gösterecektir."

