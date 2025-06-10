Bağırsak kanseriyle mücadelede önemli adım

Araştırmacılar, bazı tümörlerin vücutta daha kolay yayılıp hayatta kalabilmek için form değiştirebildiğini keşfetti.



Edinburgh Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen çalışmada, bazı hastalarda bağırsak kanseri hücrelerinin, cilt ve kaslarda bulunanlar da dahil olmak üzere, daha sert hücre tiplerine dönüşebildiği bulundu.

Hücresel esneklik olarak bilinen bu 'şekil değiştirme' davranışı, hastalığın tedaviye direnmesine ve yayılma riskini artırmasına neden oluyor; bu da süreci daha tehlikeli hale getirebiliyor.



Araştırmayı yöneten Dr. Patrizia Cammareri, "Deri hücreleri diğer hücre tiplerine göre daha fazla stresle başa çıkmak üzere tasarlanmıştır, dolayısıyla bu durum kanser hücrelerinin güçlenip yayılmak için kullandığı bir numara olabilir" ifadelerini kullandı.



Dr. Kevin Myant ise ''Gün geçtikçe daha fazla genç, bağırsak kanserine yakalanıyor. Çalışma, hastalığın nasıl geliştiğini anlamamız bakımından hayati önem taşıyor'' dedi.

Ses getiren araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Hastalığın obezite ile bağlantılı olduğu belirtilse de, uzmanlar sağlıklı ve formda kişilerde de ölümcül kanserin ortaya çıkabildiğini vurguluyor. Bazı uzmanlar ise bağırsak kanserinin başlıca nedeninin çevresel faktörler olduğunu öne sürüyor.