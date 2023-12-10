Balgam söktürücü özelliğiyle biliniyor: Meyan kökü nedir, faydaları neler?

MEYAN KÖKÜ FAYDALARI

BALGAM SÖKTÜRÜYOR



İçeriğinde bulunan saponin tipi bileşenler boğazda oluşan balgamın sıvılaşmasını sağlayarak atılmasına yardımcı oluyor. 3 bardak suya, 3 tatlı kaşığı meyan kökü ilave edip, 15 dakika demledikten sonra günlük olarak tüketebilirsiniz.



KEMİK AĞRILARINA OLUMLU ETKİ



Kabızlığa iyi gelen meyan kökü, aynı zamanda kemik ve eklem ağrılarına sağladığı olumlu etki nedeniyle tercih ediliyor.



SAÇ SAĞLIĞINA KATKISI



Meyan kökü nemlendirici özelliği ile saç derisini nemli tutuyor. Meyan kökünün saçlara bir faydası da saçın uzamasını sağlamasıdır.



SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Mide asidini düzenlemeye yardımcı olan meyan kökü, sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olması nedeniyle gastrit, ülser ve reflü gibi rahatsızlığı olanlara olumlu etki sağlar.

KULLANMASI RİSKİ OLAN KİŞİLER

Hipertansiyon hastalığı ve böbrek sorunları olanlar, idrar söktürücü ilaç kullananlar ve potasyum dengesizliği sorunu yaşayan kişilerin uzun süre meyan kökü kullanmaması önerilir. Ayrıca hamilelik ve emzirme döneminde meyan kökü tüketilmesi ile ilgili de doktora danışılması gerekir.