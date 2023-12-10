Balgam söktürücü özelliğiyle biliniyor: Meyan kökü nedir, faydaları neler?

Şerbet olarak tüketilen meyan kökünün kullanımı yöreden yöreye değişmektedir. Akarsu kenarlarında yetişen meyan bitkisi yaz ayları yetiştikten sonra toplanıp kurutulduktan sonra yıl boyu tüketilir. Meyan bitkisinin yetiştiği toprağa göre tadı da değişmektedir. Kimisi tatlı kimisi acı olan meyan kökü glikoz, sakaroz, nişasta, tanen, asparagin, yağ, zamk, reçine, çok tatlı olan glycyrhizik asidi ve glychrizin gibi bileşenler içermektedir.
Ülkemizde meyan kökü geleneksel olarak şerbeti yapılır tüketilir. Özellikle Osmanlı mutfağının baş taçlarından biri olan meyan kökü hakkında bin bir derde deva olarak söz edilirdi.
MEYAN KÖKÜ FAYDALARI
BALGAM SÖKTÜRÜYOR
İçeriğinde bulunan saponin tipi bileşenler boğazda oluşan balgamın sıvılaşmasını sağlayarak atılmasına yardımcı oluyor. 3 bardak suya, 3 tatlı kaşığı meyan kökü ilave edip, 15 dakika demledikten sonra günlük olarak tüketebilirsiniz.
KEMİK AĞRILARINA OLUMLU ETKİ
Kabızlığa iyi gelen meyan kökü, aynı zamanda kemik ve eklem ağrılarına sağladığı olumlu etki nedeniyle tercih ediliyor.
SAÇ SAĞLIĞINA KATKISI
Meyan kökü nemlendirici özelliği ile saç derisini nemli tutuyor. Meyan kökünün saçlara bir faydası da saçın uzamasını sağlamasıdır.
SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞINI DESTEKLER
Mide asidini düzenlemeye yardımcı olan meyan kökü, sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olması nedeniyle gastrit, ülser ve reflü gibi rahatsızlığı olanlara olumlu etki sağlar.
KULLANMASI RİSKİ OLAN KİŞİLER
Hipertansiyon hastalığı ve böbrek sorunları olanlar, idrar söktürücü ilaç kullananlar ve potasyum dengesizliği sorunu yaşayan kişilerin uzun süre meyan kökü kullanmaması önerilir. Ayrıca hamilelik ve emzirme döneminde meyan kökü tüketilmesi ile ilgili de doktora danışılması gerekir.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life Sağlıklı Yaşam
- N-Life
- Bitkilerle Tedavi