Beden Dismorfik Bozukluğu (BUB) nedir, belirtileri neler?

Beden dismorfik bozukluğu, kişinin görünüşünde algıladığı kusurları saplantı hâline getirmesidir. Bu bozukluğu sergileyen insanlar, biçimsiz veya çirkin olduklarına inanırlar ve görünüşlerinde algıladıkları ya da hayal ettikleri kusurları takıntı hâline getirirler.
Sosyal veya meslekî işleyişte rahatsızlık ya da eksiklik oluşturur. Yaygın görülen bir belirti de, diğer insanların kusuru görüp itici bulmaları korkusuyla olağan etkinliklerden kaçınmaktır.
Şiddetli vakalarda kişiler kendilerini eve kapatıp, dışarı çıkmayacak şekilde kendilerini tecrit edebilirler. Bunlar, çoğu insanın görünüşüyle ilgili duyduğu olağan endişelerden farklıdır. Birçok vakada aşırı bir şekilde zihni meşgul eder ve duygusal acıya sebep olur.
BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ
Başkalarının göremediği veya önemsiz göründüğü algılanan bir kusurla aşırı derecede meşgul olmak,
Görünüşünüzü sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırmak,
Mükemmeliyetçi eğilimlere sahip olmak ve sosyal durumlardan kaçınma,
Görünüşünüzde sizi çirkin veya biçimsiz yapan bir kusurunuz olduğuna dair güçlü inanç,
Sık sık aynayı kontrol etmek, tımar etmek veya deri yolmak gibi karşı koyulması veya kontrol edilmesi zor olan algılanan kusuru düzeltmeyi veya gizlemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak,
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