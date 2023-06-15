Beden Dismorfik Bozukluğu (BUB) nedir, belirtileri neler?

Beden Dismorfik Bozukluğu (BUB), kişinin görünümünde varolduğuna inandığı hayali bir kusur ile uğraşma ya da varolan bir kusuru olduğundan daha abartılı bir biçimde algılaması olarak tanımlamaktadır.  Bozukluk, belirtilerin süreğen, inatçı ve sanrısal yoğunluğa varabilen şiddeti nedeniyle kişinin işlevselliğinde ağır bozulmaya yol açabilmektedir.

Beden Dismorfik Bozukluğu (BUB) nedir, belirtileri neler?

Beden dismorfik bozukluğu, kişinin görünüşünde algıladığı kusurları saplantı hâline getirmesidir. Bu bozukluğu sergileyen insanlar, biçimsiz veya çirkin olduklarına inanırlar ve görünüşlerinde algıladıkları ya da hayal ettikleri kusurları takıntı hâline getirirler.

Sosyal veya meslekî işleyişte rahatsızlık ya da eksiklik oluşturur. Yaygın görülen bir belirti de, diğer insanların kusuru görüp itici bulmaları korkusuyla olağan etkinliklerden kaçınmaktır.

Şiddetli vakalarda kişiler kendilerini eve kapatıp, dışarı çıkmayacak şekilde kendilerini tecrit edebilirler. Bunlar, çoğu insanın görünüşüyle ilgili duyduğu olağan endişelerden farklıdır. Birçok vakada aşırı bir şekilde zihni meşgul eder ve duygusal acıya sebep olur.

Beden Dismorfik Bozukluğu (BUB) nedir, belirtileri neler? - 1

BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Başkalarının göremediği veya önemsiz göründüğü algılanan bir kusurla aşırı derecede meşgul olmak,

Görünüşünüzü sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırmak,

Mükemmeliyetçi eğilimlere sahip olmak ve sosyal durumlardan kaçınma,

Görünüşünüzde sizi çirkin veya biçimsiz yapan bir kusurunuz olduğuna dair güçlü inanç,

Sık sık aynayı kontrol etmek, tımar etmek veya deri yolmak gibi karşı koyulması veya kontrol edilmesi zor olan algılanan kusuru düzeltmeyi veya gizlemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak,

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