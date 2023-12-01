Bugün 1 Aralık Dünya AIDS günü: Dünya AIDS Günü mesajları

HIV/AIDS konusunda toplum farkındalığını artırmak üzere, 1 Aralık günü 1988 yılından beri Dünya AIDS Günü olarak kabul edilmiştir. Hükûmetler ve sağlık yetkilileri bu günde çeşitli forumlar ve konuşmalar düzenlerler. 1995 yılından bu yana ABD Dünya AIDS Gününü resmi olarak tanımıştır. Diğer ülke hükûmetleri de benzer tutumlar alarak, aynı konuda açıklamalar yapmıştır.
AIDS hastalığı nedeniyle 1981 yılından 2007'ye kadar olan zaman döneminde 25 milyon insan ölmüştür. 2007 yılı istatistiklerine göre 33 milyon HIV Pozitif kişi dünyada yaşamaktadır. Bu rakamlar doğrultusunda AIDS, dünyanın en yaygın yıkıcı hastalıklarından biridir. Bu hastalığa sahip olan ve taşıyanların arasında çocuklar da vardır.
1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ MESAJLARI
"1 Aralık Dünya Aids Günü. İhmal etme, bilgilen, farkında ol, tedavi ol!"
"1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ! Virüsle savaşmanın en etkili yolu ondan korunmaktır."
"HIV/AİDS artık tanı konduğunda durdurulabiliyor. Önemli olanın “farkında olmak” ve “zamanında tedavi olmak” olduğunu unutmayın!"
"AIDS, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle korunmak, riskli durumlarda test yaptırmak çok önemlidir. Farkındalık hayat kurtarır."
"Toplumsal Farkındalığı Koru, Hastalıktan Bir Adım Önde Ol! "
"Aids hayatın içide! Bilgilenmek, farkında olmak ve korunmak ise bizim elimizde."
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