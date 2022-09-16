Çikolata kisti (Endometriozis) nedir? Çikolata kisti belirtileri

Çikolata kisti (Endometriozis) günümüzde her 10 kadından 1'ini etkileyen ciddi bir hastalıktır. Çikolata kisti, tipik olarak yumurtalıkların derinliklerinde bulunan ve kanserli olmayan sıvı dolu kistlerdir. Adını erimiş çikolata gibi görünen kahverengi, katran benzeri görünümünden alır. Rengi, eski adet kanı ve kistin boşluğunu dolduran dokudan gelir. Bir çikolata kisti yumurtalıklardan birini veya her ikisini de etkileyebilir. Dokunun vücutta sıklıkla tutunduğu yerler:



. Fallop tüpleri

. Yumurtalıklar

. Pelvis boşluğu

. Bağırsak

. İdrar torbası

Bu doku da rahim dokusu gibi her ay kadının adet döneminde tutunduğu bölgede kanar ve yumurtalıklarda kist halini alır. Bu bölgelerde kanın dışarı atılması için bir sistem olmadığından, kişi ciddi ağrı çeker. ÇİKOLATA KİSTİNİN BELİRTİLERİ Çikolata kisti bazı kadınlarda semptomlar yaşatırken, bazı kadınlar herhangi bir belirti yaşamayabilir. Kistin boyutu da semptomların ciddiyetini veya varlığını kesin olarak etkilemez. Küçük bir kisti olan biri semptomlar yaşayabileceği gibi büyük kisti olan biri semptom yaşamayabilir. Kistlerin boyutu 2 ila 20 santimetre arasında değişebiliyor. Çikolata kistinin belirtileri:



. Ağrılı, kramp dönemleri,

. Adet döngünüzle ilgili olmayan pelvik ağrısı,

. Düzensiz adet dönemleri,

. Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı,

. Bazı kadınlarda kısırlık

. Adet dönemlerinde yorgunluk

. Adet dönemlerinde şişkinlik

. Adet dönemlerinde kabızlık veya ishal

. Adet dönemlerinde bulantı



ÇİKOLATA KİSTİNİN OLUŞMA NEDENLERİ Endometriozis nedenleri tam olarak bilinmese de bu konuda sadece bazı tahminler yapılabilir. Bu hastalıkta genetik faktörlerin etkili olabileceği gözlenmiştir. Çikolata kisti oluşan hastaların annelerinde ya da diğer akrabalarında da hastalığın görülme sıklığı fazladır.

Kişinin bağışıklık sisteminin de bu duruma uygun koşulları yarattığı yönünde fikirler vardır. Hormanlarla bağlantılı olarak, gelişim aşamasında olan hücrelerin endomerium hücrelerine dönüşebileceği düşünülmektedir.

Retrograd adet kanaması denilen durumun da, hastalığın nedenlerinden olduğu düşünülmektedir. Kan ile dışarı atılması gereken doku, fallop tüplerinden geçerek geri gider ve pelvik boşluğa dökülür. Böylece doku yolu üzerindeki her yere tutunma şansı yakalar. Zaman zaman pelvik boşluğunun dışına çıkarak karın bölgesine de tutunabilir.

Sezaryen gibi karından yapılan ameliyatlar sırasında endomerium hücreleri rahim dışına yerleşme şansı bulabilir. ÇİKOLATA KİSTİ NASIL TEŞHİS EDİLİR? Doktorunuz pelvik muayene sırasında bir kist hissederse,

Semptomlarınıza bağlı olarak endometriozunuz olduğundan şüpheleniyorsa,

Açıklanamayan kısırlık yaşıyorsanız sizden pelvik ultrason isteyebilir. Bir ultrason, bir kist olup olmadığını belirleyebilir ancak ne tür bir kist olduğunu kesin olarak belirleyemez. Bir çikolata kistinin kesin teşhisi kistin içinden sıvı ve döküntü çıkarılmasıyla olur. Bu genellikle iğne biyopsisi ile yapılır. Bir iğne biyopsisi sırasında, doktorunuz ultrasonu vajinadan yumurtalık kistine bir iğne sokabilmek için kullanır. Çıkarılan sıvı daha sonra bir mikroskop altında incelenir. Doktorunuz iğne biyopsisinden alınan sonuçları kullanarak kist tipini teşhis edebilir.