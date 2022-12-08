Çocukları bekleyen büyük tehlike: Pedofili ne demek? Alınması gereken önlemler neler?

Türkçeye, İngilizce ‘’paedophilia’’ kelimesinden geçen pedofili sözcüğünün kökeni Yunanca paid (çocuk) ve philia (sapma, düşkünlük) sözcüklerinden oluşur. Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir. Daha çok erkek erişkinlerde görülen pedofili nadiren de olsa kadınlarda da görülebilir. Pedofililerde cinsiyet ayrımı yoktur. Bu kişiler her iki cinse de yönelebilir.

ANNE-BABALAR NELER YAPMALI?



Çocuklara, cinsel istismarla karşılaştıkları zaman, bu tür davranışlara karşı ‘hayır’ diyebilmeleri ve yüksek sesle tepki vermeleri, rahatsız oldukları kişilerden ve ortamlardan uzaklaşmaları gerektiği öğretilmeli.



Özellikle istismarcı bireylerin, başkalarına anlatmamaları konusunda kendilerini tehdit ettikleri takdirde güvendikleri birilerine yaşanan olayı anlatmaları gerekli.



Her ne koşulda olursa olsun ailenin çocuğun yanında olduğunu hissettirmesi ve kendisine yönelik olumsuz her durumda ailenin anlayış göstereceği ve çocuğu koruyacağı anlatılmalı.