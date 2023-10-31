Disleksi nedir, belirtileri neler?

Halk arasında öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi çocukluk çağında gelişiyor.O kuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, kelimeleri hecelemede zorlanma, hızlı okumada zorlanma, kelimeleri yazmada zorlanma ya da yanlış telaffuz etme gibi durumlarla kendini gösteriyor.
DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Disleksi semptomları yaşa ve kişiye bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.
Kişiden kişiye değişen belirtiler başlıca şu şekilde:
Harflerin anlamakta güçlük çekme
Harf sırasını atlama
Benzer eş sesli harfleri karıştırma
Okuma esnasında bir sonraki alt satıra geçmede zorluk
Hece tekrarları yapma
Harfleri okurken, yazarken harflerin yerini değiştirme gibi görülüyor.
DİSLEKSİ NEDEN OLUR?
Disleksinin genetiksel ve çevresel faktörlerden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Beyin hasarı, inme geçirme, bunama gibi nedenlerle sonradan da oluşabilen disleksi, beynin dili işleme kısmındaki problemlerden kaynaklanıyor. Disleksi bir grup testler sonucunda tespit ediliyor.
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