Disleksi nedir, belirtileri neler?

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Disleksi semptomları yaşa ve kişiye bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.



Kişiden kişiye değişen belirtiler başlıca şu şekilde:



Harflerin anlamakta güçlük çekme



Harf sırasını atlama



Benzer eş sesli harfleri karıştırma



Okuma esnasında bir sonraki alt satıra geçmede zorluk



Hece tekrarları yapma



Harfleri okurken, yazarken harflerin yerini değiştirme gibi görülüyor.



DİSLEKSİ NEDEN OLUR?



Disleksinin genetiksel ve çevresel faktörlerden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Beyin hasarı, inme geçirme, bunama gibi nedenlerle sonradan da oluşabilen disleksi, beynin dili işleme kısmındaki problemlerden kaynaklanıyor. Disleksi bir grup testler sonucunda tespit ediliyor.