Disleksi nedir, belirtileri neler?

Disleksi, özel öğrenme güçlüğü gruplarından biri olup normal veya normal üstü zekâya sahip olan bireylerde okuma becerilerinde yaşanan güçlük olarak açıklanmaktadır. Disleksi olan çocuklar, okuma becerilerini edinmekte ve/veya geliştirmekte zorlanmaktadırlar. Peki, disleksi nedir, belirtileri neler?

Disleksi nedir, belirtileri neler?

Halk arasında öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi çocukluk çağında gelişiyor.O kuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, kelimeleri hecelemede zorlanma, hızlı okumada zorlanma, kelimeleri yazmada zorlanma ya da yanlış telaffuz etme gibi durumlarla kendini gösteriyor.

Disleksi nedir, belirtileri neler? - 1

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Disleksi semptomları yaşa ve kişiye bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Kişiden kişiye değişen belirtiler başlıca şu şekilde:

Harflerin anlamakta güçlük çekme

Harf sırasını atlama

Benzer eş sesli harfleri karıştırma

Okuma esnasında bir sonraki alt satıra geçmede zorluk

Hece tekrarları yapma

Harfleri okurken, yazarken harflerin yerini değiştirme gibi görülüyor.

DİSLEKSİ NEDEN OLUR?

Disleksinin genetiksel ve çevresel faktörlerden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Beyin hasarı, inme geçirme, bunama gibi nedenlerle sonradan da oluşabilen disleksi, beynin dili işleme kısmındaki problemlerden kaynaklanıyor. Disleksi bir grup testler sonucunda tespit ediliyor.

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