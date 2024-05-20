Dismorfofobi nedir, belirtileri neler?

Dismorfofobi, kişinin özellikle ergenlik çağlarında başlayarak kendi dış görünüşünü beğenmemesi ve takıntı haline getirmesidir.



Beden dismorfik bozukluğu, kişinin görünüşünde algıladığı kusurları saplantı hâline getirmesidir.Bu bozukluğu sergileyen insanlar, biçimsiz veya çirkin olduklarına inanırlar ve görünüşlerinde algıladıkları ya da hayal ettikleri kusurları takıntı hâline getirirler.

DİSMORFOFOBİ BELİRTİLERİ



Dismorfofobi, genellikle görünen herhangi bir kusuru abartma, sürekli olarak kendine odaklanma, sürekli makyaj yapma, aşırı diyet veya spor yapma, estetik cerrahi gibi işlemleri takıntılı hale getirme gibi davranışlarla kendini gösterir.

Sosyal veya meslekî işleyişte rahatsızlık ya da eksiklik oluşturur. Yaygın görülen bir belirti de, diğer insanların kusuru görüp itici bulmaları korkusuyla olağan etkinliklerden kaçınmaktır. Şiddetli vakalarda kişiler kendilerini eve kapatıp, dışarı çıkmayacak şekilde kendilerini tecrit edebilirler.Bunlar, çoğu insanın görünüşüyle ilgili duyduğu olağan endişelerden farklıdır. Birçok vakada aşırı bir şekilde zihni meşgul eder ve duygusal acıya sebep olur.