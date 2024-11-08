Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin, Fallout dizisine dahil oldu

90'lı yılların ünlü Evde Tek Başına (Home Alone) serisinin yıldızı Macaulay Culkin ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu, Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen Fallout dizisine dahil oldu. Oyuncu, dizinin 2. sezonunda rol alacak. Culkin'in karakterine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimlerin rol aldığı Fallout, 17 dalda Emmy ödülüne aday gösterildi