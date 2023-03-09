Gitmeyen kiloların sebebi cushing sendromu olabilir: Cushing sendromu nedir, belirtileri neler?

CUSHING SENDROMU BELİRTİLERİ

Yüzde pembeleşmeyle birlikte damarların belirgin hale gelmesi, anormal kilo alınması, sivilcelenme ve saç dökülmesi gibi belirtilerle kendini gösteren Cushing sendromu, tedavi edilmediği takdirde beyin felci ve kalp krizi riskini artırabiliyor.

• Anormal kilo alma,

• Adet düzensizlikleri,

• Bel çevresinde anormal kalınlaşma,

• Kemiklerde erime ve kaslarda zayıflık,

• Tansiyon yükselmesi,

• Sivilcelenme, saç dökülmesi ve tüylenme,

• Yorgunluk ve bitkinlik,

• Omuzlar arasında yağ dokusu,

• Kolay moraran zayıf ve narin cilt,

• Damarların belirginleşmesi,

• Bel ve diz ağrıları,

• Tansiyon ve kolesterolün yükselmesi,

• Karaciğer yağlanması, mide ülseri, bağırsak hareket bozuklukları da sendromun diğer belirtileri olabiliyor.