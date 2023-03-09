Gitmeyen kiloların sebebi cushing sendromu olabilir: Cushing sendromu nedir, belirtileri neler?

Cushing sendromu (Cushing hastalığı ile karıştırılmamalıdır), 1932 yılında Harvey Williams Cushing tarafından tanısı ilk kez konmuş olan kortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünüdür. Stres hormonu olarak bilinen kortizol hormonunun vücutta aşırı yükselmesi, Cushing sendromuna neden olabiliyor.
İNATÇI KİLONUN NEDENİ CUSHING OLABİLİR
Diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyen şişman kişilerin vücutlarında daha çok karın bölgesinde göğüs ve koltukaltlarında görülen kırmızı-mor renkli çatlaklar tansiyon yüksekliği, aydede yüzü tabir edilen özellikle yanak bölgesinde yağ dokusu artışı ve karın bölgesinde yağ dokusu artışı ile birlikteyse Cushing hastalığı olasılığı düşünülmeli ve gerekli laboratuar testleri yapılmalıdır.
CUSHING SENDROMU BELİRTİLERİ
Yüzde pembeleşmeyle birlikte damarların belirgin hale gelmesi, anormal kilo alınması, sivilcelenme ve saç dökülmesi gibi belirtilerle kendini gösteren Cushing sendromu, tedavi edilmediği takdirde beyin felci ve kalp krizi riskini artırabiliyor.
• Anormal kilo alma,
• Adet düzensizlikleri,
• Bel çevresinde anormal kalınlaşma,
• Kemiklerde erime ve kaslarda zayıflık,
• Tansiyon yükselmesi,
• Sivilcelenme, saç dökülmesi ve tüylenme,
• Yorgunluk ve bitkinlik,
• Omuzlar arasında yağ dokusu,
• Kolay moraran zayıf ve narin cilt,
• Damarların belirginleşmesi,
• Bel ve diz ağrıları,
• Tansiyon ve kolesterolün yükselmesi,
• Karaciğer yağlanması, mide ülseri, bağırsak hareket bozuklukları da sendromun diğer belirtileri olabiliyor.