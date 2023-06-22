Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır?

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir,



Arkadan sarılarak gövdesi kavranır,



Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği (iman tahtası) altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır,



Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır,



Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır,



Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,



Tıbbi yardım istenir.



