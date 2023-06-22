Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır?

Diyarbakır'da esnaf Yusuf Çelik, nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı. Sosyal medyaya da konu olan olay ardından Heimlich manevrasının ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır?

Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır?

Heimlich manevrası, bilinen en önemli uygulamalarından birisidir ve soluk borusuna kaçan yemeği ya da yabancı cismi çıkarmak için uygulanır. 1974'te Acil Tıpta devrim etkisi yaratan Heimlich manevrasının mucidi ABD'li doktor Henry Heimlich'tir.

Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? - 1

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir,

Arkadan sarılarak gövdesi kavranır,

Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği (iman tahtası) altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır,

Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır,

Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır,

Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,

Tıbbi yardım istenir.

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