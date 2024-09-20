Hem zayıflatan hem vitamine boğan tarif! 3 tane eklemek yetiyor

Yoğurtlu kabak salatası tarifi:

3 adet kabak

1 kutu mısır

Yarım çay bardağı kırılmış ceviz (isteğe bağlı)

Yarım demet dereotu

1,5 su bardağı yoğurt

2 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz



Üzeri için:

Zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber



KABAK SALATASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kabakların kabuklarını soyacak yardımıyla ince bir şekilde soyalım. Soyduğumuz kabakları hızlıca bir sudan geçirerek rendelemeye başlayalım. Sonrasında derin bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Rendelenen kabakları tavaya alarak kabaklar suyunu çekinceye kadar soteleyelim. Orta ateşte kabaklar suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edelim.

Diğer taraftan bir avuç dereotunu ince ince kıyalım. Ardından derince bir kaseye süzme yoğurdu alalım. Süzme yoğurdun üzerine tuz ve ezilmiş sarımsağı ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım.

Bu arada pişen ve suyunu tamamen çeken kabakları tavadan bir tabağa aktararak soğuyuncaya kadar bekletelim. Yeterince soğumasını beklediğimiz kabakları sarımsaklı yoğurda ilave edelim. Ardından suyu süzülmüş konserve mısır, isteğe bağlı olarak ceviz, son olarak da doğradığımız dereotunu ilave edelim. Salatamızı güzelce karıştıralım. Bir servis tabağına salatamızı aktaralım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdikten sonra renk vermesi için biraz da pul biber serpelim.



KABAĞIN FAYDALARI



Kemikleri güçlendirme özelliğiyle ön plana çıkan kabak, lifli bir besin olduğu için sindirim sağlığına da oldukça faydalıdır. Kabak, kilo vermeye yardımcı olabilecek kalorisi düşük ve lif oranı yüksek bir besin kaynağıdır. Ancak yine de kabak tüketiminde bir uzmana danışılmasında fayda vardır.