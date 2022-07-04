İncir egzaması nedir?

İncir dermatiti (egzaması), ham incir veya incir yapraklarının sütü ile temas eden bazı kişilerin derisinde görülür. İşte incir egzamasına dair bilinmesi gerekenler ve incir egzaması tedavisi...

İncir egzaması nedir?

Haberler - İHA 04.07.2022 - 17:07

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Ham incir veya incir yapraklarının sütü ile temas eden bazı kişilerin derisinde görülen incir dermatitinin (egzaması) görülme sıklığı bahar ve yaz aylarında artıyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, "İncir egzaması, deri bulgusu olarak vücudun açık olan yerlerinde ve özellikle de incir ağacı dalları veya incir meyvesi veya sütü ile temas eden bölgelerde ilk önce sızlama, güneş yanığı hissi, ağrı ve daha sonra da kaşıntı hissi ortaya çıkar" diyerek, bahçeye veya açık alanlara giderken daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi ve herhangi bir deri lezyonu ortaya çıkması halinde en yakın dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti.

LİMON VE KEREVİZ DE AYNI ETKİYİ GÖSTEREBİLİR

İncir dermatitinin genellikle bahar ve yaz aylarının gelmesi ile görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Ekiz, incir dermatitinin ham incir veya incir yapraklarının sütü ile temas eden kişilerin derisinde, güneş ışığındaki UVA’nın etkisiyle, furokumarin adlı ışığa duyarlı bir maddenin neden olduğu fototoksik reaksiyona (fitofotodermatit) verilen isim olduğunu söyledi. Ekiz, “Genellikle bahar ve yaz aylarının gelmesiyle görülme sıklığı artar. Sadece incir ile değil, fotoaktif kumarin içeren başka bazı başka bitkiler (limon, kereviz, yaban havucu) ile de benzer semptomlar ortaya çıkabilir” diye konuştu.

DERİDE SIVI DOLU KABARCIKLAR OLUŞUR

İncir dermatitinin nasıl oluştuğuna da değinen Ekiz, “Deri bulgusu olarak vücudun açık olan yerlerinde ve özellikle de incir ağacı dalları veya incir meyvesi veya sütü ile temas eden bölgelerde ilk önce sızlama, güneş yanığı hissi, ağrı ve daha sonra da kaşıntı hissi ortaya çıkar. Sonra da deri lezyonları görülür. Deri lezyonu olarak eritem (kızarıklık), ödem (şişlik), veziküller ve büller dediğimiz içi sıvı dolu kabarcıklar ortaya çıkabilir. Tuhaf çizgiler, yapay şekiller; özellikle kollar, bacaklar ve yüz bölgesi gibi vücudun açık olan yerlerinde sık görülür. Tanı konulmasında hastanın öyküsü (bahçede güneş altında çalışmak, incir veya değişik ot teması) ve tipik deri lezyonlarının varlığı genellikle yeterlidir” şeklinde konuştu.

DOĞRU TANI İLE KISA SÜREDE İYİLEŞMEK MÜMKÜN

İncir dermatitinin doğru tanı ve uygun tedavilerle kısa sürede lezyonlarının gerilediğini, fakat iyileşen yerlerde uzun süre devam edebilen hafif bir koyu renk değişikliği kalabildiğini söyleyen Ekiz, tedavi yöntemlerini şöyle anlattı:

“Tedavide ıslak pansumanlar, topikal (cilde sürülen) veya sistemik glukokortikoidler, antihistaminik tarzı ilaçlar kullanılır. Her yıl ilkbaharda, yaz ve sonbaharın başında incire bağlı birçok fitofotodermatit vakaları görülür. Bu vakalar bazen yanlış tanı alabilir ve tedavileri gecikebilir. Bu nedenle hastalar incirin fitofotodermatit yapabileceği konusunda bilinçlendirilmeli, bahçeye veya açık alanlara giderken daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmalı, herhangi bir deri lezyonu ortaya çıkması halinde en yakın dermatoloji uzmanına başvurmaları söylenmelidir.”

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