Indiana Jones'un dizisi geliyor

İlişkili Haberler Harrison Ford yeni Indiana Jones filmi için: Bu film harika olacak

Kovboy şapkası ve kırbacıyla özdeşleşen Indiana Jones karakterini konu alan ünlü film serisi Indiana Jones dizi oluyor. Variety’nin haberine göre, serinin yapım şirketi senaryo geliştirme aşamasında. Filmin ne tür bir hikaye işleyeceğine dair henüz kesin bir bilgi verilmezken arkeologlarla konuşmaların yapıldığı ve serinin gelecek sene vizyona girmesi planlanan beşinci Indiana Jones filmine bağlanacağı belirtildi.

Haklarına The Mouse House ve Lucasfilm’in sahip olduğu serinin devam etmesi için alternatif formatların da düşünüldüğü biliniyor.

HAYRANLARINA SÜRPRİZ YAPTI



Ford, geçtiğimiz aylarda yeni Indiana Jones filminin tanıtım etkinliğinde hayranlarına sürpriz yaptı. Disney’in düzenlediği D23 Expo etkinliğinde sahneye çıkan Ford, beşinci devam filmi için “Bu filmin harika olacağını gururla söylüyorum” dedi. Oyuncu “Bu filmler gizem ve macera üzerine kuruldu” derken beşinci Indiana Jones filminin kendisi için son seri filmi olduğunu söyledi.