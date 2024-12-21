Gerçek adı Ninos Khouri olan İsveçli rapçi Gaboro, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Katil tarafından çekildiği iddia edilen bir video da saldırıdan kısa bir süre sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, bir kişinin otoparkta kaçarken vurulduğu görülüyor.



Khouri, 2022 yılında TikTok'ta büyük ilgi gören "Browski" adlı şarkısıyla tanınmaya başladı. 2023’te yayımladığı "Wlak2" albümüyle başarılarını sürdüren sanatçı, Spotify’da 100 milyonun üzerinde dinlenme elde etti. Sahneye yüzünü tamamen kapatan bir maske ve güneş gözlüğüyle çıkması, onu diğerlerinden ayıran en dikkat çekici özelliklerinden biriydi.



BU YIL ÖLDÜRÜLEN 2.RAPÇİ



Khouri, İsveç'te bu yıl öldürülen ikinci rapçi oldu. Ödüllü rapçi C.Gambino, 4 Haziran günü silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.