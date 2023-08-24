MasterChef yarışmacısı Alican Sabunsoy hastalığını ilk kez açıkladı (Herediter anjioödem nedir, belirtleri neler?)

MasterChef All Star'ın favori yarışmacılarından biri olan Alican Sabunsoy, doğduğundan beri mücadele ettiği bir hastalığı olduğunu açıkladı. Sabunsoy, kalıtsal bir hastalık olan herediter anjioödem ile mücadele ediyor. Peki, Alican'ın hastalığı herediter anjioödem nedir, belirtleri neler?

MasterChef yarışmacısı Alican Sabunsoy hastalığını ilk kez açıkladı (Herediter anjioödem nedir, belirtleri neler?)

MasterChef All Star yarışmacıları arasına gecikmeli katılan  Alican Sabunsoy, yaşadığı sağlık sorunuyla gündem oldu.

Çocukluğundan beri herediter anjioödem hastası olan Sabunsoy; "Kan hastalığım var. Kalıtsal bir zamansız atak geçirebiliyorum. Şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşürüyor. Çok dile getirmek istemiyorum. Yıllardır psikologlar mesleğin stresli bırak diyor. Bırakamayız bu saatten sonra. Doğduğumdan beri, bebekliğimden beri var bu rahatsızlığım. Ayakta kalmaya devam." ifadelerini kullandı. 

MasterChef yarışmacısı Alican Sabunsoy hastalığını ilk kez açıkladı (Herediter anjioödem nedir, belirtleri neler?) - 1

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?

Herediter Anjioödem vücudun farklı bölgelerindeki deride veya iç organlarda ataklarla seyreden, nadir rastlanan otozomal dominant geçiş gösteren genetik bir hastalıktır. Bu hastalığa ürtiker
eşlik etmez. Bazen akut batını andıran şiddetli kolik tarzı karın ağrısına, bazen de ölüme yol açabilen larinks ödemine yol açabilir.

HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ

Deride veya mukozalarda akut şişmelerle kendini gösterir. Bu şişlikler özellikleri kolları, yüzü, boğazı ve yanı sıra genital organları tetkileyebilir.
Şişlikler hiçbir zaman kaşıntılı değildir. Hasta şişliğin olduğu bölgede en azından bir gerilme hissi duyar, ancak şiddetli ataklarda gerilme hissi yerini ağrıya bırakır. En sık korkulan bulgusu üst solunum yolları ve larinks şişliğidir.


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