Metabolik Sendrom nedir, belirtileri neler?

İnsülin direnci , metabolik sendrom ve prediyabet birbiriyle yakından ilişkilidir ve örtüşen yönleri vardır. Sendromun , altta yatan bir enerji kullanımı ve depolama bozukluğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Sendromun nedeni, devam eden bir tıbbi araştırma alanıdır .

METABOLİK SENDROM BELİRTİLERİ Metabolik sendromun ana belirtisi, visseral, erkek tipi veya elma şeklindeki adipozite olarak da bilinen merkezi obezitedir. Ağırlıklı olarak bel ve gövde çevresinde yağ dokusu birikimi ile karakterizedir. Metabolik sendromun diğer belirtileri arasında yüksek kan basıncı, düşük açlık serum HDL kolesterolü, yüksek açlık serum trigliserit düzeyi, bozulmuş açlık glukozu , insülin direnci veya prediyabet yer alır. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması,



Uyku apne sendromu,



Polikistik Over Sendromu,



Safra taşı,



Gastroözofageal reflü,



Astım, depresyon,



Metabolik sendromla ilişkili tablolar arasındadır.