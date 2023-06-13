Ölümsüzlük otu (sarısabır) nedir, nerelerde yetişir?

SARI SABIR FAYDALARI

•Yara tedavilerinde Aloe Vera kullanımı çok yaygındır. Bilhassa iltihaplı deri rahatsızlıklarının tedavisine fayda sağlar.



•Aloe Vera cilde faydaları ile özellikle bilinir. Cilde yumuşaklık ve nem kazandırır, pH oranını düzenler. Cildi genç ve diri tutar.



•Cilt hastalıkları ile mücadelede en etkin ilaçtır. Bilhassa uçuk, mantar gibi problemleri çok kısa sürede iyileştirir, sedef hastalığının tedavisinde kullanılır. (Ciltteki mantarın tedavisinde etkin olduğu gibi bağırsak mantarlarında da etkindir.) Vitiligo hastalığınada iyi gelmektedir.



•Deri üzerinde bulunan gözenekleri temizleyen Aloe Vera teni toksinlerden arındırır.