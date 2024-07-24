Rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır? Rentek manevrası uygulanışı

Rentek manevrası, kazazedenin baş ve boyun kısmı korunarak araç içerisinden çıkarılmasında kullanılan bir yöntemdir. Peki, rentek manevrası tam olarak nedir, nasıl uygulanır? Rentek manevrası uygulanışıyla ilgili bilgileri derledik.

Rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır? Rentek manevrası uygulanışı

Araç içindeki yaralıyı (Rentek Manevrası) taşıma; kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğe zarar vermeden çıkarmada kullanılır. Bu uygulama solunum durması; yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda uygulanır.

RENTEK MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

1- Kaza ortamı değerlendirilir; patlama, yangın tehlikesi belirlenir, çevre ve ilkyardımcının kendi güvenliği sağlanır,

2- Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak ve “iyi misiniz?” diye sorarak bilinci kontrol edilir, çevrede birileri varsa 112’yi araması istenir,

3- Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı gözlemlenir (göğüs hareketleri izlenir). Eğer solunum yok ise,

4- Hasta/yaralının ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur; emniyet kemeri açılır,

5- Hasta/yaralıya yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu diğer elle de çenesi kavranarak boynu tespit edilir ( Hafif hareketle),

6- Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir,

7- Hasta/yaralı yavaşça yere veya sedyeye yerleştirilir.

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