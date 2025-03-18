Şekeri bırakmak ruh sağlığını iyileştirir mi?

Diyetisyen Jessica M. Kelly, rafine şekerin kan şekeri seviyelerinde hızlı yükselmelere ve düşüşlere neden olabildiğini, bu durumun da sinir, halsizlik ve kaygıya yol açabileceğini belirterek uyardı.

ERKEKLERDE RİSK DAHA FAZLA

23.245 kişiden toplanan verileri inceleyen 2017 tarihli bir çalışma, rafine şekerin özellikle erkeklerde depresyon olasılığını artırdığını bulmuştu. En yüksek şeker tüketim seviyesine sahip katılımcıların, en düşük şeker tüketim seviyesine sahip olanlara göre teşhis edilmiş bir ruhsal hastalığa sahip olma olasılığı yüzde 23 daha fazlaydı.



2024 yılında yapılan başka bir araştırmada da rafine şekerin depresyon semptomlarını belirgin hale getirdiği ortaya çıkmıştı.



Ancak Verywell Mind'da yer alan habere göre, tüm şekerler ruh sağlığını aynı oranda etkilemiyor. Diyetisyen Jessica M. Kelly; sebze, meyve ve süt ürünlerinde bulunan doğal şekerlerin, glikoz emilimini yavaşlatan lif, vitamin ve antioksidanlar bakımından zengin olduğunu açıkladı.

Uzman isim, özellikle gazlı içeceklerde bulunan rafine şekerlerin, beyin sisine neden olabilen hızlı kan şekeri artışlarına ve düşüşlerine yol açabildiğinin de altını çizdi.



