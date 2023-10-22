Trüf mantarı nedir, nerelerde yetişir?

Trüf; tadı, kokusu ve benzersiz aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından bilinen ve sofrada yeri hep ayrıcalıklı olan bir mantardır.



Trüf mantarları, Ascomycetes sınıfı, Tuberales ordosu ve Tuber cinsine ait benzersiz aroması ve gıda değerinden dolayı sofrada yeri hep ayrıcalıklı olan yeraltı mantarlarıdır. Başta meşe olmak üzere orman ağaçları ve bazı çalıların köküne bağlı olarak hayatını sürdürmektedir.



DİĞER MANTARLARA GÖRE DAHA BESLEYİCİ



Trüf mantarları yazlık-kışlık ve siyah- beyaz olmak üzere iki ana başlıkta değerlendiriliyor. Çalışmalara göre 7'si endemik 24 trüf türü bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar toplanan en değerli ve doğada yaygın olarak bulunan ticari trüf türü, siyah renkte olan "Tuber aestivum" olarak kabul ediliyor.



Trüf mantarı, içerdiği protein ve mineral bakımından diğer mantarlara göre daha zengin bir ürün. Bu mantarlarda besin değeri olarak yüzde 53-76 su, yüzde 9 protein, yüzde 7 karbonhidrat ve yüzde 8 mineral bulunuyor. Yüksek besin değerine sahip olmakla birlikte trüf türlerini diğer mantarlardan üstün kılan, sahip oldukları "dimetilsülfit" kaynaklı çok özel aromatik bileşikler olarak dikkati çekiyor.



TRÜF MANTARI NERELERDE YETİŞİR? Dünyada “kara elmas” olarak adlandırılan trüf mantarları İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim

kuşağında doğal olarak yetişmektedir.