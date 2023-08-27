Tuzsuz yemek kalbi koruyor

40-70 yaş arası 500 bin kişinin verileri incelendi. Tuz tüketimi ve kalp rahatsızlıkları arasındaki ilişki gözlemlendi.



İngiltere'de yapılan bilimsel çalışma tuz tüketimiyle kalp rahatsızlıkları ve erken ölüm arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Buna göre yemeklerine ekstra tuz koyanların, hiç tuz koymayanlara oranla kalple ilgili hastalıklara yakalanma riski yüzde 20 daha fazla.



Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Yun Yung Park, "Çalışmamız ne kadar az tuz tüketilirse kalp rahatsızlıklarının da o kadar az görüldüğünü gösteriyor" dedi. Çalışmaya katılanların daha önceden kalp rahatsızlığı olmayanlardan seçildiğine dikkat çekildi.



Uzmanlar her yemeğe tuz koymaktansa, arada bir tuz koymaya geçmenin bile bile kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini yüzde 12 oranında azalttığını söylüyor



İngiliz Kalp Birliği'nden Profesör James Leyper "Bu çalışma, günlük 6gr ya da bir çay kaşığından fazla tuz tüketilmemesine yönelik daha önce yapılan çağrılara uyulması gerektiğini bir kez daha gösteriyor" dedi.



Uzmanlar yapılan çalışmanın, tuz tüketimini azaltmaya yönelik katı kuralların uygulanmasının, önlenebilir ölümleri azaltmada ne kadar etkili olabileceğinin bir kanıtı olduğunu söylüyor.