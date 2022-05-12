Urfa Başbük'te bir evin altında Demir Çağı'na ait kalıntılara rastlandı

Şanlıurfa ’nın Siverek ilçesine bağlı Başbük mahallesinde bir evin altında Demir Çağı dönemine ait duvar resimleri bulundu. Yağmacıların 2017 yılında girdiği evin altında 30 metrelik bir oda keşfedildi. Yetkililer tarafından yakalanan yağmacıların ardından odayı incelemeye başlayan arkeoloki ekibi, duvarda bazı çizimlere rastladı. Çizimlerin tamamlanmamış olması dikkat çekti.

ASUR İMPARATORLUĞU'NA AİT

CNN’nin haberine göre duvar resmi, milattan önce 9. yüzyıla dayanıyor. Mezopotamya’dan gelen ve daha sonra Anadolu’ya yayılan Yeni Asur İmparatorluğu kültürüne ait olduğu düşünülen kalıntılar, bir grup tanrının toplanmasını resmediyor.

BU BÖLGEDEKİ VARLIK GÖSTERDİLER

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Tarih Profesörü olan Selim Feruh Adali, “Asur İmparatorluğu Anadolu’nun güneydoğusunda politik güç kurduğunda, Asurlu otoriteler güçlerini kendilerine has bir stilde ifade ettiler” diyerek Asurlular’ın bölgedeki varlıklarını bu yöntemle vurguladıklarını dile getirdi.