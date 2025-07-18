Uzman tavsiyesi: Koşmaktan sekiz kat verimli

Bisiklet, neden yürümekten ya da koşmaktan çok daha kolay?

Uzmanlara göre cevap, vücudumuzla bisiklet arasındaki "mükemmel biyomekanik uyum"da.

Euronews'in haberine göre yürürken veya koşarken vücudumuz aslında kontrollü bir şekilde öne doğru düşer; her adımda bacaklarımızı yerçekimine karşı sallarız.



Bu hareket bile başlı başına enerji tüketir.



ENERJİNİN BOŞA GİTMEDİĞİ HAREKET

Oysa bisiklet sürerken bacaklarınız geniş yaylar çizmez, küçük ve dairesel hareketler yapar.

Her adımda tüm bacak ağırlığınızı yukarı kaldırmak yerine, sadece kalça ve diz eklemlerini döndürerek pedal çevirirsiniz. Bu da ciddi enerji tasarrufu sağlar.



Yürürken her adımda ayağınız yere çarpar; bu küçük çarpışmalar ses ve titreşim olarak hissedilir. Bu da harcadığınız enerjinin bir kısmının ısı ve ses olarak boşa gitmesi anlamına geliyor.



"ÇARPIŞMA YOK, ANİ FREN YOK"

Ayrıca her adımda kendinizi biraz yavaşlatırsınız: ayak yere önde basar, vücut arkadadır; bu da kısa süreli fren etkisi yaratır. Kaslarınız bu yavaşlamayı aşmak için tekrar hız kazanmak zorunda kalır.



Bisiklet ise bu sorunlara tekerlekle çözüm getirir. Lastikler, yere çarpmak yerine yüzeye nazikçe temas eder ve süzülerek ilerler. Çarpışma yok, ani fren yok. Pedal çevirdiğiniz güç doğrudan ileri harekete dönüşür.

"ÇOK DAHA VERİMLİ"



Edith Cowan Üniversitesi'nden Biyomekanik Profesörü Prof. Dr. Anthony Blazevich, The Conversation'da kaleme aldığı yazıda şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Bisiklet sürmek, yürümekten en az dört kat, koşmaktan ise sekiz kat daha enerji verimli. Bu verimlilik; eklem hareketini azaltması, çarpışma etkisini ortadan kaldırması ve kasların en ideal hızda çalışmasını sağlaması sayesinde oluşuyor."