Yoğurdun içerdiği 10 vitamin ve mineral

Haberler 02.06.2022 - 16:56
Türk mutfağında önemli bir yeri olan yoğurt, içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Yoğurt, bebeklik döneminden itibaren her yaş grubunun beslenmesinde büyük önem taşıdığı gibi, içerdiği kalsiyum açısından kadınların menopoz sürecinde de sağlıklı kalmasında rol oynuyor.
BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR
Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Ertuğ, yoğurdun sindirimi kolaylaştırıp bağırsakların çalışmasına yardım ettiğini söyleyerek, laktoz içeriğinin süte göre az olması nedeniyle sindirimde avantaj sağladığını belirtti. Ertuğ'a göre yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde sindirimin yanında vücut bağışıklığını da destekler; kalsiyum sebebiyle kemikleri güçlendirir ve korur. Bu nedenle osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesinde de büyük önem taşır. Kalsiyumun en önemli işlevi kemik ve diş sağlığını korumak ve gelişimlerini sağlamaktır. Dolayısıyla büyümenin hızlı olduğu dönemde, hamilelikte ve emzirme döneminde kalsiyuma ihtiyaç daha da artış gösterir.
FOSFOR YÖNÜNDEN ÇOK ZENGİN
Yoğurt, fosfor yönünden de zengindir. Fosfor, hücrelerde yer alan DNA ve RNA moleküllerinin temel yapıtaşlarıdır. Hücredeki tüm enerji döngüsünü sağlar. 200 gram, yani bir kase yarım yağlı yoğurdun yüzde 36’sı karbonhidrat, yüzde 32’si protein ve yüzde 32’si yağdan oluşur. Bir kase yoğurt ortalama 100 kcal’dir.
Yoğurdun içerisinde bulunan vitamin ve mineraller şöyle:
6.8 g protein
3,5 g yağ
8.2 g karbonhidrat
100 mg sodyum
320 mg potasyum
230 mg kalsiyum
200 mg fosfor
10 mg kolesterol
44 iu A vitamini
2 mg C vitamini
YOĞURDUN YEŞİL SUYUNU DÖKMEYİN
Yoğurt bakterileri faaliyetleri sırasında B1, B2, B3 vitaminleri sentezler. Dolayısıyla bu vitaminler de cilt sağlığı konusunda vücudu destekler. Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemelidir. İçerdiği yüksek miktardaki riboflavin büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir. Yoğurt günün her öğününde tüketilebilir. Ana yemeklerde veya ara öğünlerde tercih edilebilir.
GÜNDE EN AZ BİR KASE YOĞURT YİYİN
Günlük tüketilmesi gereken yoğurt miktarı diğer süt gruplarının tüketim durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer diğer süt ürünleri tüketilmiyorsa ve kişinin kalori ihtiyacına göre uygunsa porsiyon artırılabilir. Gün içerisinde süt ve peynir tüketiliyorsa günlük en az bir kase yoğurt tüketimi yeterlidir. Ancak hiç tüketilmiyorsa bu 3-4 kaseye çıkabilir. Bazı hazır yoğurtlar, yüksek miktarlarda ilave şeker ve yararlı olmayan diğer katkı maddelerine sahiptir. Bu nedenle güvenilir doğal yoğurtların tercih edilmesi oldukça önemlidir.