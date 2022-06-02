Yoğurdun içerdiği 10 vitamin ve mineral

Türk mutfağında önemli bir yeri olan yoğurt, içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Yoğurt, bebeklik döneminden itibaren her yaş grubunun beslenmesinde büyük önem taşıdığı gibi, içerdiği kalsiyum açısından kadınların menopoz sürecinde de sağlıklı kalmasında rol oynuyor.



BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR



Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Ertuğ, yoğurdun sindirimi kolaylaştırıp bağırsakların çalışmasına yardım ettiğini söyleyerek, laktoz içeriğinin süte göre az olması nedeniyle sindirimde avantaj sağladığını belirtti. Ertuğ'a göre yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde sindirimin yanında vücut bağışıklığını da destekler; kalsiyum sebebiyle kemikleri güçlendirir ve korur. Bu nedenle osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesinde de büyük önem taşır. Kalsiyumun en önemli işlevi kemik ve diş sağlığını korumak ve gelişimlerini sağlamaktır. Dolayısıyla büyümenin hızlı olduğu dönemde, hamilelikte ve emzirme döneminde kalsiyuma ihtiyaç daha da artış gösterir.



FOSFOR YÖNÜNDEN ÇOK ZENGİN



Yoğurt, fosfor yönünden de zengindir. Fosfor, hücrelerde yer alan DNA ve RNA moleküllerinin temel yapıtaşlarıdır. Hücredeki tüm enerji döngüsünü sağlar. 200 gram, yani bir kase yarım yağlı yoğurdun yüzde 36’sı karbonhidrat, yüzde 32’si protein ve yüzde 32’si yağdan oluşur. Bir kase yoğurt ortalama 100 kcal’dir.



Yoğurdun içerisinde bulunan vitamin ve mineraller şöyle:



6.8 g protein

3,5 g yağ

8.2 g karbonhidrat

100 mg sodyum

320 mg potasyum

230 mg kalsiyum

200 mg fosfor

10 mg kolesterol

44 iu A vitamini

2 mg C vitamini

