Zerrin Özer'in hastalığı borderline kişilik bozukluğu (BPD) nedir, belirtileri neler?

BORDERLİNE BELİRTİLERİ



Teşhis konulabilmesi için bireyin bu semptomların en az beşini göstermesi gerekir:



Gerçek veya hayali terk edilmeden kurtulmak için aşırıya kaçan çaba

İkili ilişkilerde dengesiz ve kaotiklik. Bu çoğu zaman idolize etme veya gözünde değersizleştirmenin iki uç noktası tarafında gidip gelmelerle kendini gösterir. Splitting (ayrışma) olarak da bilinir.



Bozuk bir öz farkındalık ve dengesiz öz imaj.



İçgüdüsellik veya düşünmeden alınan ani kararlar. Örneğin; kontrolsüz para harcama, korunmasız cinsel ilişki, madde bağımlılığı,



umursamazca araç kullanma, tıkanana dek yemek yeme gibi.



Tekrarlayan intihar düşünce ve hayalleri veya kendine fiziksel zarar verme.



Ani değişen, uç noktalarda yaşanan duygusal dengesizlik.



Uzun süreli kronik bir boşluk hissi.



Kontrol etmesi zor, yersiz öfke ve öfke patlamaları.



Geçici, strese bağlı ve şiddetli gerçeklikten kopma, derealizasyon belirtileri.