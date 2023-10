Sanat dünyasından İsrail'in hastane saldırısına tepki

Oyuncu Sinan Albayrak, Instagram hesabından yaptığı yayında sanatçıların Filistinlilerin yaşadıklarına sessiz kaldığını belirterek, "Neyi bekliyoruz. İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz. Gazze yanındayız, Filistin yanındayız. Bu bizim meselemiz." dedi.



Oktay Kaynarca, paylaşımında "Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir." çağrısında bulundu.



Komedyen, oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar, "Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.



Bergüzar Korel, "Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil görmüyor musunuz? Bu bir soykırım." ifadelerini kullandı.



Oyuncu Emre Kınay, sözün bittiğini ve insanlığın öldüğünü söyleyerek, "İsrail hükümeti bu vahşetten sonra meşru müdafaa tezi ile ilgili cümle kuramaz. İsrail'in sağ duyulu insanları vardır elbet. O faşist canavar Netanyahu'nun kabinesini indirin. Yoksa kendinizle beraber dünyanın da yanmasına sebep olacaksınız. Sivillere saldırıları durdurun." açıklamasını yaptı.



Ezgi Mola, "Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak." dedi.



Oyuncu Pınar Deniz, Filistin'e özgürlük etiketleriyle "Dünya bu zulme neden susuyor." paylaşımını yaptı.



Engin Altan Düzyatan, "Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır." açıklamasını paylaştı.



Oyuncu Pelin Akil, "Özellikle hastaneyi hedef almak ne demek? Bu bir insanlık suçudur. Masumlardan, çocuklardan, yaşam mücadelesi veren insanlardan çekin artık elinizi, yeter." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.



Nebahat Çehre, "Aklım da kalbim de asla kabul etmeyecek. Hastaneyi vurmak ne demek?" dedi.



Oyuncu Melek Baykal, "Bir yerde savaş varsa, orada ölen yalnız günahsız çocuklar değildir. Vicdandır, merhamettir, sevgidir, empatidir, hayallerdir. Filistin dualarımız seninle." paylaşımında bulundu.



"BU SAVAŞ FALAN DEĞİL, BU BİR SOYKIRIM"



Oyuncu Bülent İnal, "Gazze'de Katliam Var" etiketiyle "Soykırımcı, savaş suçlusu İsrail, Gazze'de hastane vurdu." açıklamasını yaptı.



Burak Özçivit, "Savaşa Hayır" etiketiyle, "Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor." ifadelerini kullandı.



Oyuncu Cem Uçan, "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" etiketleriyle paylaşımında, "Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun..." ifadelerini kaydetti.



AK Parti Grup Başkanvekili yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da şunları ifade etti:



"Kadın, çocuk, sivil ayırmaksızın masum insanların bulunduğu bir hastaneyi bombalamak vahşettir, en büyük insanlık suçudur. Bunun adı savaş değil, terörizm ve soykırımdır. İsrail işlediği vahşetle, on yıllardır sürdürdüğü zulümle insanlığın karşındadır. Eşi görülmemiş bu insanlık suçunu göz ardı etmek, bu suça ortak olmaktır. Dünya artık uyanmalı ve akan kana bir son verilmelidir."



Şarkıcı Mustafa Ceceli, "Bu katliam son bulmalı. Hasta, yaşlı, çocuk demeden acımasızca katledilen binlerce insan... Çok yazık..." diyerek üzüntüsünü paylaştı.



Oyuncu Sinem Kobal, paylaşımında "Savaşın her türlüsünü kınıyoruz. Hele ki bu yapılanlar, bu zalimlik acilen son bulmalı." dedi.



Şarkıcı Hadise de "Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri burmak bir savaş suçudur. Katliamdır!" açıklamasını yaptı.



Şarkıcı Mustafa Sandal, "İsrail, Gazze'de bir hastaneyi vurmuş ve maalesef 500 ölü olabileceği açıklanmış. Çocuklara, kadınlara, hastalara yapılan bu zulüm savaş suçu değil, tam anlamıyla insanlık suçu! İşlerine gelince insan haklarından bahseden ülkeler, liderler neden suskun?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.



Şarkıcı Cenk Eren, "İsrail artık bir devlet değil, terör örgütüdür." yorumunu yaptı.



İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı hastane saldırısına tepki gösterenler arasında ayrıca Ömer Karaoğlu, Aykut Kuşkaya, Nilgün Belgün, Burak Haktanır, İsmail Hakkı, Afrra Saraçoğlu, Başar Dizer, Murat Boz, Yasemin Özilhan, Burcu Özberk, Murat Kekilli, Ali Nuri Türkoğlu, Alişan, Mine Tugay, Gülben Ergen, senarist Bahadır Özdener, şarkıcı Derya Uluğ, İrem Derici, Gökhan Alkan, Demet Akalın, Simge Sağın, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül yer aldı.