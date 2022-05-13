Sanatçı dostlarından Melis Sezen'e destek: Kadını hedef göstermek suç değil mi?

Haberler 13.05.2022 - 11:01
Eski milletvekili Ahmet Çakar bir televizyon programında oyuncu Melis Sezen’i kıyafetinden dolayı suçladı.
Çakar, “Adını falan bilmem. Geçen gün galaya çağırmışlar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” diye konuştu.
"ORTADA BİR SUÇ VARSA SUÇLU SİZSİNİZ"
Açıklama tartışma yarattı, tepkiler büyüdü. Ünlü isimler Sezen'e destek mesajları yayınladı. Kaya, meslektaşına destek olduğu mesajında, "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi, ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…" sözlerini dile getirdi.
Sezen'e birçok ünlü isim de destek oldu. İşte o mesajlardan diğerleri:
Sabahat Akkiraz
"Nasıl muhafazakâr kadınlarımız tercih ettikleri gibi giyiniyorsa, laik kadınlarımız, kızlarımız da istediği gibi giyinir. Rahatsız olan başını çevirsin. ‘Nefsine hâkim ol ki insan olasın’ Nefsin bozuksa çuval da giyse bozuktur, mayo da giyse bozuktur."
Bige Önal
"İç çamaşırı üzerinden ahlak cetveli tutmak ne demek? Kimin ne giydiği ile ilgili, ne taktığıyla ilgili, bedeniyle ilgili konuşmak ne demek? Ne münasebet! Toplumun şirazesini kimin ne giydiği değil, üstüne vazife olmadan her konuyla ilgili konuşanlar kaydırıyor."
Bülent Parlak
"Yok yok hırsızlık, tecavüz,halkın malını yağma-peşkeş,kadın cinayetleri, çocuklara cinsel istismar falan suç…. Melis’in kıyafeti gayet normal."
Hadise
"Kadınların kıyafeti, dekoltesi, saçı, kilosu ve makyajı hakkında konuşmayı ne zaman bırakacaksınız? Senelerdir söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim!"
Nilgün Belgün
"Yahu sana ne, bana ne, bize ne kim ne giymiş ne yapmış? Ay bıktık vallahi bu kılık kıyafetlerle uğraşanlardan."