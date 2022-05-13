Sanatçı dostlarından Melis Sezen'e destek: Kadını hedef göstermek suç değil mi?

Eski milletvekili Ahmet Çakar bir televizyon programında oyuncu Melis Sezen’i kıyafetinden dolayı suçladı.



Çakar, “Adını falan bilmem. Geçen gün galaya çağırmışlar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” diye konuştu.

"ORTADA BİR SUÇ VARSA SUÇLU SİZSİNİZ"



Açıklama tartışma yarattı, tepkiler büyüdü. Ünlü isimler Sezen'e destek mesajları yayınladı. Kaya, meslektaşına destek olduğu mesajında, "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi, ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…" sözlerini dile getirdi.