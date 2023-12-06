Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kimler? (Sandık Kokusu konusu ve kadrosu)

Sandık Kokusu dizisinin ilk bölümü için geri sayım sürerken gözler kadro ve karakterlere çevrildi. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi sevilen isimlerin başrolde yer aldığı dizi çarşamba günleri yayınlanacak. Kadroda ayrıca Kayhan Açıkgöz, Seda Türkmen, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak ve Levent Can yer alacak.
SANDIK KOKUSU KONUSU
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.
Sandık Kokusu güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.
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