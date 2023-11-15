Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Arslan kimdir?

Ünlü rapçi Sansar Salvo intihar girişiminde bulunduğuna dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gönderinin ardından pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

EKİNCAN ARSLAN KİMDİR?



Sahne adı Sansar Salvo olan Ekincan Arslan 1989 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Sansar Salvo 10 yaşından bu yana müzik ile uğraşmaktadır. 2010 yılında kanser teşhisi konulan sanatçı dört yıl süren mücadelesinin ardından hastalığı yendi.



Sansar Salvo 2008 yılında "Adrenalin", 2009 yılında "Seremoni Efendisi", 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü yayınladı. En öne çıkan şarkıları ise "Duygusal Olmaya Gerek Yok", "180 km.", "Psikopat Yazar" ve Kaan Boşnak ile yaptığı "Koptu Kayış" şarkılarıdır.

