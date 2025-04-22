Sansar Salvo'ya "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan dava

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



İddianamede, sanık Arslan'ın soruşturma aşamasında alınan savunmasında suçunu ikrar ettiği kaydedildi.



Sanığın babasını göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiği aktarılan iddianamede, Adli Tıp raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.



İddianamede, sanık Ekin Can Arslan'ın "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Sanık Ekincan Arslan 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.



"Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, 15 Nisan'da aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "basit yaralama" suçundan tutuklanmıştı.