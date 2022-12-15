Saraçhane nerede, İstanbul'un hangi ilçesinde?

İstanbul Fatih'e bağlı olan Saraçhane, üç büyük medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul’un en eski semtlerinden biridir . Bozdoğan Kemeri, Şehzadebaşı, Zeyrek ile Kıztaşı arasında yer alır. 4. yüzyılda şehre su getirmek için inşa edilen ve Osmanlı döneminde de kullanılan Bozdoğan Kemeri, Saraçhane’deki en eski yapıdır. Semt, asıl gelişimi Osmanlı döneminde yaşar. Fatih Sultan Mehmet, 1475 yılında İstanbul Saraçhanesi’ni kurdurur.

Zamanla esnafları ile ünlenen semtin ev sahipliği yaptığı diğer bir tarihi yapı ise Şehzade Camii’dir. Cami, 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından 22 yaşında ölen oğlu Şehzade Mehmet adına, Mimar Sinan’a yaptırılır.

Mimar Sinan, 1543-1548 yılları arasında inşa ettiği camiyi çıraklık eseri olarak tanımlamıştır. Büyük yangınlar ve imar hareketleri, Saraçhane’nin fiziki ve sosyal yapısında önemli değişikliklere neden olur. Semt, zamanla bir esnaf bölgesi olma özelliğini kaybederek kentin önemli bir kavşak noktası haline gelir. Cumhuriyet döneminde açılan ve semti adeta ikiye bölen Atatürk Bulvarı, şehir trafiği için önemli bir kazanım olur. Ancak ilerleyen yıllarda Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi kesişiminde trafik sıkışıklığı, içinden çıkılmaz bir hal alır. İstanbul’un ilk seçilmiş belediye başkanı olan Haşim İşcan zamanında, Atatürk Bulvarı’nın kotu düşürülerek Şehzadebaşı Altgeçidi yapılır. Altgeçidin adı, ölen belediye başkanının adı verilerek Haşim İşcan Altgeçidi olarak değiştirilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı da Saraçhane’de bulunmaktadır. Yapımı 7 yıl süren Belediye Sarayı, biri 3 diğeri 11 katlı olan birbirine bağlı iki binadan oluşur. Az katlı binada Başkanlık Makamı, diğer binada ise çeşitli müdürlükler ve hizmet birimleri yer almaktadır. Belediye Sarayı önünde 24×60 metre ebatlarında fıskiyeli bir havuz da vardır.