"Saraydan Kız Kaçırma" Opera Festivali'nde izleyiciyle buluştu

Türk-Osmanlı kültür ve sanatının etkisiyle 16. yüzyılda Batı Avrupa'da ortaya çıkan Turquerie akımının örneklerinden biri olan 3 perdelik "Saraydan Kız Kaçırma" adlı esere, 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali ev sahipliği yaptı.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Ayşem Sunal Savaşkurt, eserin bir festival geleneği haline geldiğini söyledi.



"BUGÜNE KADAR HER TEMSİL ÇOK GÜZEL GEÇTİ"



Operanın ilk festivalden bu yana 14 yıldır sahnelendiğini belirten Savaşkurt, "Rejisör Caner Akın, eserin klasik haline sadık kalarak, daha önce yaşadığımız, gündemde çok uzun süre kalan pandemiye yani salgına göndermeler yaptı" ifadesini kullandı.



Savaşkurt, Akın'ın bu eseri 2 sezon önce sahnelemeye başladığına işaret ederek, "Caner'in herkesi birleştirici bir tarzı var ve herkes gerçekten çok uyum içinde çalışıyor. Ekibe eklenen yeni oyuncular oldu ve çok olumlu sonuçlar aldık. Bugüne kadar yaptığımız her temsil çok güzel geçti" diye konuştu.



"Saraydan Kız Kaçırma" operasının daha önce açık havada ve pek çok farklı mekanda izleyiciyle buluştuğunu da aktaran Savaşkurt, "Bu eseri her yerde sahneliyoruz. Açıkçası bu kadar çok sevilen bir eser." değerlendirmesinde bulundu.



SARAYDAN KIZ KAÇIRMA OPERASI



14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında yarın da sahnelenecek "Saraydan Kız Kaçırma" operası, Selim Paşa'nın Konstanze'ye olan karşılıksız aşkını konu alıyor.



Eserde, solistler Ufuk Toker "Belmonte" rolünü, Kenan Dağaşan ve Umut Tingür "Osmin" rolünü, Ceren Aydın ve Evren Işık Yasemin "Konstanze" rolünü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy ve Ecem A. Yazoğlu "Blond" rolünü, Serkan Bodur ve Berk Dalkılıç "Pedrillo" rolünü, Selim Borak "Selim Paşa" rolünü, Yusuf Eren Maden ve Ali Ada Peker ise "Çocuk" rolünü dönüşümlü olarak canlandırıyor.



Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosunun da sahne aldığı eserin koreografisini ise Tan Sağtürk üstleniyor.