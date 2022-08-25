Şarkıcı Gülşen'e neden soruşturma açıldı? Gülşen ne dedi, ne oldu?

Şarkıcı Gülşen'in sahnede sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.



GÜLŞEN NE SÖYLEDİ?



Şarkıcı Gülşen önceki akşam sahnedeyken “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği görüntülerle dikkat çekti.



GÜLŞEN İFADE VERECEK



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı Gülşen’in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik söylediği sözlerden dolayı resen soruşturma nedeniyle Gülşen'in Çağlayan Adliyesine gelerek ifade vereceği belirtildi.