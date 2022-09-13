Şarkıcı Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'un şiddet iddialarının ardından eski sevgilisi konuştu: Kaan beni de dövdü!

Eşi Başak Ceylan Torun, Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti olan eşi Kaan Boşnak’ı “Hem aldatıyor, hem şiddet uyguluyor” diye suçladı.  Gelişmelerin ardından ünlü rockçının yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E. de iddialara destek verdi. Eski sevgili, “Kaan beni de dövdü!” açıklamasında bulundu.

Şarkıcı Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'un şiddet iddialarının ardından eski sevgilisi konuştu: Kaan beni de dövdü!

Haberler 13.09.2022 - 08:30 | Son Güncelleme : 13.09.2022 - 08:36

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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiası

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiası

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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiasının ardından ünlü şarkıcının eski sevgilisinden de bir açıklama geldi. 

Ünlü rockçının evliyken yasak ilişki yaşadığı iddia edilen sevgilisi Y. E. Boşnak'ın kendisine de şiddet uyguladığını açıkladı. 

Y. E., şarkıcı Kaan Boşnak'la ilgili şu iddiaları sıraladı: "Yaşattığı psikolojik ve fiziksel istismar ve şiddet sonrası ilişkimiz sona erdi. Benim binde birimi bile hak etmedi. Bundan sonra hayatımı kontrol edemeyecek!

Şarkıcı Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'un şiddet iddialarının ardından eski sevgilisi konuştu: Kaan beni de dövdü! - 1

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