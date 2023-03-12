Şarkıcı Lara voleybolcu Mehdi Karimi ile evlendi

Şarkıcı Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlendi. Karimi ile nikah masasına oturan şarkıcı, eşiyle karelerini Instagram hesabından yayınladı. Lara, paylaşımına şu notu düştü:



“Senin gibi bir adama sahip olduğum için, beni ben olduğum için, sevdiğini bildiğim için çok mutluyum. Seni tanıdığım için, attığım tüm adımlar için, seni tereddütsüz hayatıma aldığım için çok mutluyum. Dünüm, bugünüm, yarınım… Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum Mehdi Karimi. 07.03.2023.”