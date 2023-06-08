Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan (78) Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan Yalova'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybetti. 

Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı - 1

78 yaşında hayata veda eden Tezcan için bugün öğlen vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı - 2

Tezcan'ın tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti. Törene Tezcan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından Yıldız Tezcan için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Tezcan, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • N-Life
  • N-Life Magazin
  • N-Life Kültür&Sanat

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...