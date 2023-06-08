Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı

Tezcan'ın tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti. Törene Tezcan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından Yıldız Tezcan için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Tezcan, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

