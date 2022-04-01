Scarlett Johansson ve Chris Evans, Yenilmezler'den sonra tekrar bir arada

Marvel sinema evreninin sevilen karakterlerine hayat veren Scarlett Johansson ve Chris Evans, 2019 yılında vizyona giren Avengers: Endgame'den sonra yeni bir proje için ilk defa bir araya geliyor. Johansson ve Evans'ın başrolünü paylaşmaya hazırlandığı 'Project Artemis' isimli yapım hakkında çok detay paylaşılmasa da konusunun uzay yarışı olduğu konuşuluyor.

Ozark dizisinin başrol oyuncusu ve yönetmeni Jason Bateman'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin yapımcılığını Apple üstleniyor.

Evans ve Johansson'ın bir başka Apple yapımı olan Ghosted projesinde bir araya gelmesi planlanıyordu. Çalışma takvimine uymadığı için projeden çekilen Johansson yerine Ana de Armas, Evans'ın rol arkadaşı oldu.