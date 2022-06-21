Scooby Doo ve Space Jam'in yaratıcısı Namkook Lee'ye 6 yıl 3 ay hapis

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Namkook Lee tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi olan eşi Jae Young Lee'yi (64) ise duruşmaya katılmadı.



"İNTİHAR ETMESİN DİYE DURDURMAK İSTEDİM, VURMADIM"



Sanık Namkook Lee tercüman eşliğinde İngilizce ifade verdi. Lee, "Eşime hiçbir zaman vurmadım. Benim hikayem üç ay önce başladı. Özel üniversitede sözleşmeli olarak çalışmaya başladım. İki sınıfta görev alıyordum. Paramı birinci sömestrde aldım, ikinci sömestrde alamadım. Bu yüzden stresliydim. Hayal kırıklığına uğramıştım. 2 ay sonra neredeyse tükenmiştim. Bundan dolayı eşimle aramızda sorunlar vardı. Aramızda tartışmalar oluyordu. Olay günü eşim intihara kalkışmıştı. Komşularım da gördüler. Durmasını söylediler. İkinci kattaki pencereden intihara kalkışmıştı. Eşim 70 kilodur. Ben ise 45 kiloyum. Onu geri çekmeye çalıştım. Sonra enerjim bitmişti. Son gücümü kullandım ve onu yere çektim. Onun ölmesini engellemeye çalıştım. Ona kasti olarak vurmak ya da darbetmek istemedim. Onu durdurmak istedim. Ben bir erkeğim ama ondan daha ince bir fiziğe sahibim. Sadece onu çektim. Ona kesinlikle vurmadım" dedi.



"KARIMI SEVİYORUM" DEYİP AĞLADI



Hakimin, mağdurun yüzünde ve vücudundaki yaralanmalara ilişkin doktor raporunu sorması üzerine, sanık Lee, "Bilmiyorum. Sizden duydum" diye cevap verdi.

Hakimin, "Eşiniz şu anda nerede, kendisiyle görüştünüz mü?" şeklindeki sorusunu sanık Namkook Lee ağlayarak "Karımı seviyorum, sağlık durumum iyi değil. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Eşimin Türkiye'de olup olmadığını bilmiyorum. Cezaevinde olduğumdan beri eşimden haber almadım" diye cevapladı.

Sanık avukatı Turan Altun, "Müvekkilim dünya çapında tanınan, bilinen bir insandır. Eşiyle 45 yıldır evlidir. Müvekkilim suç işlemeye dair kastı yoktur. Eşi Türkiye'ye alışmadığını söyleyerek bu durumu sorun haline getirmiştir. Şikayetçi intihar etmeye çalıştığı için sanık intiharı engelleme aşamasında oluşan yaralanmalar vardır. Darp değil, intiharı engellemeye yöneliktir. Rapordaki yaralanmaların tümü, müvekkilimin eşini çekerken oraya buraya çarpmasıyla oluşan yaralanmalardır. Alınan raporların yeterli olmadığını düşünüyoruz, tekrar Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini istiyoruz" dedi.