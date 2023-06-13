Şef Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef'in yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk mü oldu?

Şef Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'in All Star formatında yer alacağı konuşulmuş, yerine gelecek isim merak edilmişti. Eski yarışmacıların mücadele edeceği "All Star" formatının ilk fragmanında üçüncü şef olarak Şef Yılmaz Öztürk yer aldı. Öztürk'ün kadroya dahil olup olmadığı ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Yılmaz Şef, geçtiğimiz yıllarda da MasterChef Türkiye'nin bazı bölümlerinde konuk olarka katılmıştı.

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Yılmaz Öztürk, meslek yaşamına 1998 yılında Ankara’da başladı. 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye’nin bilinen mutfaklarında çalıştı. Üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya aldı.

2007–2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da Mutfak Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul’a döndü. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.