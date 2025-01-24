Semiramis Pekkan ile Nebahat Çehre küs mü? Açıklama geldi

Semiramis Pekkan ile Çehre arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre; Pekkan iddialarla ilgili “Öyle bir şeyden haberim yok. Küs değiliz” dedi.

"Süperstar lakaplı sanatçı Ajda Pekkan 'ın kardeşi, oyuncu ve şarkıcı Semiramis Pekkan, geçtiğimiz aylarda bir kozmetik markasının reklamında Nebahat Çehre ile birlikte rol almıştı.

5 YAŞINDA VEFAT EDEN OĞLU HAKKINDA KONUŞTU

Öte yandan, Semiramis Pekkan 5 yaşındayken kaybettiği oğlu hakkında konuşmuştu. Pekkan, Ercüment Karacan’la evliliğinden 1979 yılında dünyaya gelen Emir adındaki oğlunu lösemi hastalığı nedeniyle kaybetmişti.

YouTube kanalında hayatına dair merak edilenleri anlatan Pekkan, “Zaman zaman haksızlıklara uğrayabiliyorum. O ciddi kayıpta mesela Allah’ımla konuştum ‘Bana haksızlık olmuyor mu?’ diye. Orada ciddi haksızlığa uğradığımı düşündüm. Çünkü ilk üzüntü ile anlayamadım. Daha sonra bunun haksızlık değil yaşanması gereken bir şey olduğunu anladım" dedi.



"EN ACI YALNIZLIK KALABALIKLARIN İÇİNDEKİ"



Yalnızlığı sevdiğini belirten Pekkan “Fakat benim için en acı yalnızlık kalabalıkların içindeki. Çok hissetmişimdir bunu. Ama tatile yalnız başıma gitmem. Güzel bir şey yaşayacaksam arkadaşlarımla paylaşmayı severim" ifadelerini kullandı.

