Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ve oyuncu kadrosu

Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde yer aldığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi 7 Ağustos akşamı bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlanacak. Star TV'nin yayın akışında yer alan filmin kadrosunda Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU
Sen Kiminle Dans Ediyorsun, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor. Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor. Şengül Dans Okulu’nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.
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