Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ve oyuncu kadrosu

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun, 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ve oyuncu kadrosu

Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde yer aldığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi 7 Ağustos akşamı bir kez daha ekranlarında yayınlanacak. Star TV'nin yayın akışında yer alan filmin kadrosunda  Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ve oyuncu kadrosu - 1

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Sen Kiminle Dans Ediyorsun, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor. Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor. Şengül Dans Okulu’nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.

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