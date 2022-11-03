Senfoni orkestrasından 'corona virüs' temalı piyano konçertosu

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 4 Kasım günü saat 20.00'de düzenlenecek konser öncesi besteci ve maestro Orhan Şallıel şefliğinde provalarını sürdüren Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 'corona virüs salgını' temalı 'Piyano Konçertosu Opus 9' adlı eseri de çalacak. Prova sonrası bestelediği eser hakkında konuşan Orhan Şallıel, bestenin ilk kez Adana'da seyirci ile buluşacağını söyledi. Şallıel, sonraki süreçte diğer ülkelerde de sahne alacaklarını belirtti.



"ESER, O ACILARI ANLATIYOR"



Dünyanın pandemi ile birlikte çok zor dönemden geçtiğini belirten Orhan Şallıel, "Bu sürece dair bir eser yazarak, duygularımı kalıcı hale getirmek istedim. Konusu koronavirüs salgını oldu. Pandemi, bir anda bütün insanlığı çaresiz bıraktı. O süreçte derin acılar yaşandı. Bu eser, o acıları anlatıyor. Koronavirüsün etkilediği bütün ülkelerin müziklerini bu eserde açık büfe gibi göreceksiniz. Uzak Doğu'dan başlayıp, Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyor. Eserin hazırlığı 2 yıl sürdü. Konçerto için bir piyanist gerekiyordu. Hayran olduğum piyanist Ayhan Yankuş'un torunu İrem, 'Ben çalarım' dedi hatta Hollanda'da yüksek lisans yaptığı üniversiteye, bu besteyi tez konusu olarak sundu. Üniversite de bunu kabul etmiş" dedi.