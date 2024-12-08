Şerif Gören kimdir? Ünlü yönetmen Şerif Gören kaç yaşında ve neden öldü?

Şerif Gören, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk filmi olan Yol'un (1982) yönetmeni. Senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılan, Yılmaz Güney ve Şerif Gören tarafından yönetilen 1981 yapımı filmde Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün, Necmettin Çobanoğlu, Meral Orhonsay gibi isimler rol aldı.



Toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen isimlerinden olan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde dünyaya geldi.



Usta yönetmen Şerif Gören, Tomruk, Sen Türkülerini Söyle, Kurbağalar, Yılanların Öcü gibi önemli yapımlara imza attı.



ŞERİF GÖREN NEDEN ÖLDÜ?



22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen usta yönetmen Şerif Gören, 80 yaşında vefat etti.