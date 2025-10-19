Serik Belediye  - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Serik Belediye - Amedspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Amedspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



SERİK BELEDİYE - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de Serik Belediye - Amedspor karşı karşıya geliyor. Antalya'da, İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (20 Ekim) saat 16.00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

