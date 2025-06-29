Sevcan Orhan sahnede fenalaştı

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaştı.



Tansiyon düşmesi sebebiyle baygınlık geçiren sanatçıya ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.



Orhan ardından tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hastaneden ayrıldıklarını söyledi.

Orhan, "Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi nedeniyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değildir.

Şükürler olsun hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın zamanda sağlıkla sevenleriyle buluşacak.

Arayan, soran ve merak eden herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

