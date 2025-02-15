Sevenlerinden dua istemişti: Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Sanat dünyası acı bir kayıp daha yaşadı. Gerçek adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Kahtalı'ya geçen yıl ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Sanatçı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. 8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mustafa Kınalı, son 4 ayını Yaşam Vakıf Hastanesi'nde geçirdi. Ünlü sanatçı bugün saat 03.00 sıralarında Antalya'da yaşama veda etti.

Ünlü türkücünün ölüm haberini kızı Venda Altuntaş sosyal medya hesabından "Çok üzgünüz" notuyla duyurdu.



Ailesi, cenazenin pazar günü Antalya'dan Adıyaman'a götürüleceğini, aynı gün Kahta'da adının verildiği kültür merkezinde tören düzenleneceğini, öğle namazını müteakip belediye mezarlığına defnedileceğini açıkladı.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Sanatçının gırtlak kanseri olduğu iddia edilmiş, Kahtalı Mıçe bunun üzerine "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi. Bu yüzden kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere inanmayın” açıklamasını yaparak sevenlerinden dua istemişti.



KAHTALI MIÇE KİMDİR?



Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953'te Adıyaman Kahta'da dünyaya geldi. Çocukluğunu pamuk tarlalarında çalışarak geçirdi.

17 Yaşından itibaren Adıyaman, Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa'da türkü seslendirdi. Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde çalıştı. 1991 yılında İstanbul'a göç etti daha sonra Şanlıurfa'ya yerleşti.

Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini okudu, 30 albüm çıkardı.



Kahtalı Mıçe, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yakalandı.

7.7 büyüklüğündeki depremde 100'e yakın akrabasını kaybeden ünlü sanatçı, "Bomba attılar sandım. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. 100'e yakın akrabamı kaybettim. Yaşadığıma sevinemiyorum. Burası artık Adıyaman değil acıyaman" demişti.